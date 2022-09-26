В Бендерах перевернулся грузовик с поросятами (ФОТО)

В Бендерах перевернулся грузовик с поросятами (ФОТО)

Авария произошла в понедельник на мосту в районе железнодорожного вокзала «Бендеры–2». 

На место происшествия прибыли спасатели. Они устранили последствия аварии и перегрузили животных в другие машины, соорудив для этого мостик из деревянных поддонов, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как стало известно, животных везли на Бендерский мясокомбинат из села Владимировка Слободзейского района. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением на крутом подъёме.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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