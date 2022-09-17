В Бендерах пенсионерку сбили на “зебре”

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Пожилая женщина подошла к пешеходному переходу, когда ещё горел зелёный, однако спустя пару мгновений на светофоре загорелся красный. Автомобили начали движение.

43-летний водитель за рулём Lexus не успел оценить ситуацию и сбил 60-летнюю женщину.

Жительницу Бендер на скорой доставили в травмпункт городской больницы. Предварительно, у женщины сотрясение головного мозга, ушибы ног. Получила она более серьёзные травмы или нет, станет известно после окончательного обследования.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.

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