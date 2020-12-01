Попала под машину на “зебре”: пенсионерку госпитализировали в результате ДТП

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Автоледи за рулём Toyota совершила наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 64-летнюю пострадавшую увезли в больницу с переломом плечевой кости.

Инцидент произошёл в Бендерах. Автоинспекторам водитель пояснила: пешехода на дороге не заметила, как произошло ДТП – не понимает.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет mvdpmr.org.

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