В Бендерах на “зебре” сбили школьницу. Она в реанимации

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ДТП произошло днём 6 января на нерегулируемом пешеходном переходе. 14-летняя девочка вместе с папой и дедушкой пересекала проезжую часть. Уступить дорогу пешеходам остановился с одной стороны троллейбус, с другой – маршрутное такси.

На “зебре” девочка замешкалась и отстала от взрослых. В это время по дороге ехал “Форд” под управлением 23-летней автоледи. Не снижая скорость у перехода, автомобиль пошёл на обгон стоявшей впереди маршрутки, выехал на встречную полосу и сбил подростка.

В результате ДТП девочка ударилась о лобовое стекло, её отбросило на несколько метров. В настоящее время пострадавшая в реанимации. Врачи у неё диагностировали сотрясение головного мозга и перелом бедра. Школьница в состоянии шока. Угрозы для жизни нет.

Автоледи была трезва, в салоне её автомобиля находилось трое пассажиров, в том числе ребёнок. Никто из них не пострадал.

По факту случившегося проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

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