В Бендерах на “зебре” сбили пешехода: момент наезда попал на видео

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ДТП произошло на улице Суворова.

67-летний житель Бендер подошёл к нерегулируемому пешеходному переходу. Увидел, что автомобиль слева остановился и пропускает его, и начал переходить дорогу. Когда мужчина был на середине пути, справа приближался “Мицубиси”. За рулём был 53-летний водитель.

Этот участок дороги хорошо освещён, пенсионер был в светлой одежде. Однако автовладелец поздно обратил внимание на пешехода. Вероятно, отвлёкся от управления. Он попытался избежать столкновения, вывернул руль вправо, но боковым зеркалом всё же ударил мужчину, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Водитель сам вызвал “скорую” и правоохранителей. Пострадавшего доставили в травмпункт. У него сотрясение головного мозга и перелом ноги.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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