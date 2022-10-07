В Бендерах на мосту перевернулся BMW

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Водитель BMW, 42-летняя бендерчанка, ехала в сторону центра города. Заезжая на мост, автоледи не справилась с управлением, зацепила левым колесом бордюр. Автомобиль занесло и он перевернулся, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По предварительным данным, женщина в момент ДТП была трезва, в авто находилась одна. От госпитализации она отказалась. По словам водителя, за рулём она ехала непристёгнутой.

На место происшествия приехали сотрудники ГАИ, спасатели и пожарные. В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.

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