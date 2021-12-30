В Бендерах на глазах у матери сбили трёхлетнего малыша

В Бендерах на глазах у матери сбили трёхлетнего малыша

ДТП произошло сегодня днём. Из-за припаркованного у обочины автомобиля выбежал мальчик.

В этот момент там ехала Mitsubishi. Водитель среагировал, но столкновения избежать не удалось. Всё произошло на глазах у матери, которая ждала своего сына на другой стороне дороги.

Мальчика доставили в Бендерский центр матери и ребёнка. У него ушибы, госпитализация не понадобилась, пишет mvdpmr.org.

По факту ДТП инспекторы проводят разбирательство.

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