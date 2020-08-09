В Бендерах мужчина утонул, купаясь в Днестре

В Бендерах мужчина утонул, купаясь в Днестре

Трагедия произошла в субботу вечером на песчаной косе. Три женщины и мужчина отдыхали на берегу.

Компания выпивала. После 55-летний бендерчанин пошёл купаться. Плавать он не умел. Неожиданно на глазах знакомых мужчина ушёл под воду и выбраться на поверхность уже не смог, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На поиски утонувшего вызвали водолазов. Специалисты прочесали глубину, но мужчину не нашли. Дно реки в этом месте покрыто ямами, сильное течение. Возможно, тело унесло водой дальше.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md