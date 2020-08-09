В Бендерах мужчина утонул, купаясь в Днестре

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Трагедия произошла в субботу вечером на песчаной косе. Три женщины и мужчина отдыхали на берегу.

Компания выпивала. После 55-летний бендерчанин пошёл купаться. Плавать он не умел. Неожиданно на глазах знакомых мужчина ушёл под воду и выбраться на поверхность уже не смог, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На поиски утонувшего вызвали водолазов. Специалисты прочесали глубину, но мужчину не нашли. Дно реки в этом месте покрыто ямами, сильное течение. Возможно, тело унесло водой дальше.

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