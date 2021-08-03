В Бендерах молодые люди нашли мину во время игры в волейбол

В Бендерах молодые люди нашли мину во время игры в волейбол

Молодые люди играли в волейбол на территории бендерского городского пляжа. Их внимание привлёк торчащий из земли металлический предмет, похожий на боеприпас. О находке сообщили правоохранителям.

На место происшествия прибыли сапёры и представители четырёхсторонней комиссии Объединённого военного командования Совместных миротворческих сил. Из песка извлекли фрагмент артиллерийской мины (хвостовое оперение с вышибным зарядом) калибра 82 мм со следами коррозии.

Объект передали сапёрам для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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