В Бендерах молодые люди нашли мину во время игры в волейбол

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Молодые люди играли в волейбол на территории бендерского городского пляжа. Их внимание привлёк торчащий из земли металлический предмет, похожий на боеприпас. О находке сообщили правоохранителям.

На место происшествия прибыли сапёры и представители четырёхсторонней комиссии Объединённого военного командования Совместных миротворческих сил. Из песка извлекли фрагмент артиллерийской мины (хвостовое оперение с вышибным зарядом) калибра 82 мм со следами коррозии.

Объект передали сапёрам для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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