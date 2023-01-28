В Бендерах мать и ребёнок едва не погибли, отравившись угарным газом

В Бендерах мать и ребёнок едва не погибли, отравившись угарным газом

Бендерские милиционеры спасли женщину и её 10-летнего сына.

В службу спасения позвонил мужчина. Рассказал: его жена не подходит к телефону, дверь не открывает.

Когда спасатели вскрыли дверь, поняли: квартира наполнена угарным газом. В кровати обнаружили мальчика. Он был без сознания. В ванной – его мать, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Спасатели подоспели вовремя, пострадавшим оказана медицинская помощь.

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