В Бендерах мать и дочь отравились угарным газом

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В “скорую” позвонил мужчина, который сообщил о плохом самочувствии супруги и дочери. У них были тошнота и рвота, вплоть до потери сознания.

Медики диагностировали у 34-летней женщины и её дочери отравление продуктами горения, пишет novostipmr.com. Девочку направили в реанимационное отделение. Сейчас её состояние стабильное.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне вечером мать и дочь принимали ванну, а после отправились спать. Газовая колонка продолжала работать. В итоге обе надышались угарным газом.

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