В Бендерах машина скорой помощи сбила пешехода на “зебре”: мужчина скончался

В Бендерах машина скорой помощи сбила пешехода на “зебре”: мужчина скончался

ДТП произошло в четверг. Неотложка ехала на вызов с проблесковыми маячками, но без звукового сигнала. В этот момент мужчина переходил дорогу по “зебре”. Ему немного оставалось до тротуара, когда “скорая” ударила его боковым зеркалом.

Водитель спецтранспорта пояснил: не смог уйти от столкновения, поскольку в левой полосе ехали машины в попутном направлении. Пострадавшего 62-летнего мужчину доставили в реанимацию Бендерской городской больницы. Спустя несколько часов он скончался, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.

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