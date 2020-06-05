В Бендерах из-за оставленного без присмотра костра едва не сгорел гараж

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Прошлым вечером на территории частного дома в Бендерах загорелась сухая трава. Огонь подобрался к гаражу и охватил деревянные балки кровли.

Подоспевшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. В ходе разбирательства выяснилось, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Мужчина, который присматривал за участком и с разрешения хозяев проживал в доме, сжигал мусор на заднем дворе. На какое-то время он оставил костёр без присмотра.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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