В Бендерах из-за оставленного без присмотра костра едва не сгорел гараж

В Бендерах из-за оставленного без присмотра костра едва не сгорел гараж

Прошлым вечером на территории частного дома в Бендерах загорелась сухая трава. Огонь подобрался к гаражу и охватил деревянные балки кровли.

Подоспевшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. В ходе разбирательства выяснилось, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Мужчина, который присматривал за участком и с разрешения хозяев проживал в доме, сжигал мусор на заднем дворе. На какое-то время он оставил костёр без присмотра.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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