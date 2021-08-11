В Бендерах ищут злоумышленников, взорвавших банкомат

В Бендерах ищут злоумышленников, взорвавших банкомат

Этой ночью в Бендерах на пульт вневедомственной охраны поступили сигналы о срабатывании сигнализаций в торговом центре.

На месте выяснилось: взорван уличный банкомат, который располагался в торговом центре. Из банкомата похищены денежные средства, пишет mvdpmr.org.

Как удалось установить, злоумышленников было трое. Уходя с места преступления, налётчики потеряли часть денег.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, ведётся розыск подозреваемых лиц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md