В Бендерах ищут злоумышленников, взорвавших банкомат

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Этой ночью в Бендерах на пульт вневедомственной охраны поступили сигналы о срабатывании сигнализаций в торговом центре.

На месте выяснилось: взорван уличный банкомат, который располагался в торговом центре. Из банкомата похищены денежные средства, пишет mvdpmr.org.

Как удалось установить, злоумышленников было трое. Уходя с места преступления, налётчики потеряли часть денег.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, ведётся розыск подозреваемых лиц.

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