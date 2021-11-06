В Бендерах ищут ранее сбегавшего из дома подростка

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В Бендерах разыскивается Самсон Станислав Викторович 2006 года рождения.

Учащийся второй Бендерской средней школы утром 29 октября ушёл из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее Станислав уже уходил из дома. Подросток состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних за бродяжничество и совершение мелких хищений.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-180см, худощавого телосложения. Глаза зелёные. Волосы тёмно-русые, вьющиеся.

Был одет в чёрную куртку из кожзаменителя, чёрный батник с капюшоном и штаны. Был обут в кроссовки тёмного-синего цвета. При себе имел чёрный рюкзак, тёмно-зелёную куртку и спортивную сумку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Станислава, просят обращаться по телефонам 0(552) 2-85-12, 0(552) 2-77-57, написать в Вайбер +37377505426, либо позвонить на 102.