В Бендерах ищут без вести пропавшего подростка

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Разыскивается 15-летний Саранди Михаил, проживающий в селе Гиска. В четверг, 16 декабря, подросток вышел из школы №20, где учится, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее Михаил неоднократно уходил из дома, но всегда возвращался самостоятельно.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост примерно 130 см, худощавого телосложения. Волосы тёмные. Глаза карие. На лбу – шрам длиной 3 см.

Был одет в чёрные куртку и брюки. Обут в синие кроссовки с фиолетовыми вставками. При себе имел синий рюкзак со школьным принадлежностями.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Саранди, просят обращаться по номеру – 102, по телефонам УВД г. Бендеры: 0(552) 2-85-12, 0(552) 2-77-57 или в Вайбер: +37377505426. Конфиденциальность гарантирована.

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