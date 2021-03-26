В Бендерах две несовершеннолетние угнали авто

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Девушки 14 и 17 лет решили покататься на чужом автомобиле. Старшая из подруг взяла ключи от машины своей тёти. Ford Galaxy был припаркован во дворе соседнего дома.

Как сообщает novostipmr.com, юные угонщицы катались на авто до тех пор, пока не пробили колесо. После они бросили Ford в одном из микрорайонов города. Спустя два дня вернулись и отогнали автомобиль в мастерскую. Заменив колесо, они продолжили путь и успели врезаться в забор.

Владелица автомобиля обнаружила пропажу и заявила о случившемся в милицию. Злоумышленниц вычислили, девушки сами приехали на угнанном Ford.

Автомобиль помещён на штрафстоянку. По факту угона проводят разбирательство.

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