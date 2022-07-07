В Бендерах дружинники спасли от утопления молодого человека

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Обходя берег Днестра на городском пляже в Бендерах, патруль народной дружины заметил в воде группу молодых парней. Они плавали прямо у границ буйков. В какой-то момент один из пловцов стал подавать знаки о помощи. Дружинник среагировал мгновенно – бросился в воду, помог парню доплыть до берега.

Оказалось, 18-летний молодой человек во время плавания просто устал, потерял силы и от этого испугался. Медицинская помощь ему не понадобилась.

С 21 июня в помощь спасателям на санкционированных пляжах в Приднестровье на дежурство заступает народная дружина. Дружинники проводят беседы с отдыхающими о поведении в общественных местах, напоминают, чтобы несовершеннолетние не оставались без присмотра взрослых в воде. Вместе со спасателями охраняют общественный порядок и следят за безопасностью на пляжах, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

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