В Бендерах целая семья отравилась угарным газом

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Накануне вечером взрослые и дети принимали ванну. Поздно ночью женщина проснулась, чтобы покормить трёхмесячного малыша. Внезапно она почувствовала участившееся сердцебиение и слабость. О своём состоянии сообщила мужу. Супруг поспешил к жене, однако неожиданно потерял сознание.

Женщина вызвала “скорую”. Медики констатировали у всей семьи отравление угарным газом лёгкой степени. Взрослые сказали, что во время работы бездымоходной колонки окна в квартире были на проветривании. На ночь их закрыли, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Маму с детьми – девочками 8 и 15 лет и трёхмесячным мальчиком – доставили в Бендерский центр матери и ребёнка. Глава семейства от госпитализации отказался.

Сейчас все чувствуют себя хорошо. Однако несовершеннолетние вместе с мамой пока останутся в больнице под наблюдением врачей.

По факту случившегося проводится проверка с привлечением специалистов газового хозяйства.

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