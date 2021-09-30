В Бендерах 8-летний мальчик упал с четвёртого этажа

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О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы. Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Ленинский.

В одном из дворов люди услышали характерный звук падения с высоты. В палисаднике они увидели мальчика. Выяснилось, что он упал с четвёртого этажа. Приземлился на ноги, в результате чего получил закрытые переломы обеих голеней. На “скорой” его доставили в Бендерский центр матери и ребёнка. Помимо переломов ног, у него диагностировали кататравму и гематому в области лба, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выяснили: восьмилетний школьник пришёл в гости к бабушке с дедушкой. Примерно на 20 минут остался один, без присмотра. Утром юного пациента из реанимации перевели в хирургическое отделение. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Ни семья, ни сам мальчик на спецучётах не состоят. В настоящее время с второклассником работают психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются обстоятельства произошедшего в деталях.

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