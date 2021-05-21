В Бендерах 3-месячная малышка отравилась лимонной кислотой

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Кроху доставили в реанимационное отделение Центра матери и ребёнка с острым пероральным отравлением.

Как выяснилось, накануне 45-летний отец девочки вскипятил воду с лимонной кислотой в чайнике, чтобы убрать накипь. А вылить эту жидкость забыл. Не сказал ничего и супруге. Ночью женщина разбавила детское питание содержимым чайника и стала кормить дочку из бутылочки. Сделав первые глотки, малышка заплакала. Мама, заподозрив неладное, вызвала неотложку.

Медицинские работники госпитализировали ребёнка с мамой. Сейчас маленькая пациентка проходит курс интенсивной терапии, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних ведут разбирательство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Родителям напоминают, что они обязаны обеспечить детей должным уходом. Взрослые должны сделать всё, чтобы малыши были в безопасности.

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