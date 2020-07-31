В Бендерах 18-летнего парня спасли от утопления

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Спасатели вытащили из воды тонущего 18-летнего парня. Всё произошло на бендерском городском пляже.

Молодой человек отдыхал у реки в компании друзей. Вошёл в Днестр, чтобы охладиться. Внезапно его стало уносить течением. Крики о помощи услышали спасатели, которые в это время патрулировали береговую линию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Один из сотрудников береговой охраны бросился в воду, другой с берега забросил спасательный круг. Парня вытащили из воды. Внешних травм у молодого человека не было, но скорая помощь увезла юного горожанина в больницу для проведения более тщательного медицинского осмотра.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать осторожность во время купания. После половодья на некоторых участках реки образовались ямы глубиной от 3 до 5 метров. Во многих местах дно покрыто илом. Не стоит забывать, что Днестр – река весьма неспокойная и коварная.

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