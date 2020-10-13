В Бендерах 10-летний мальчик нашёл свою маму мёртвой. Причина смерти не установлена

В Бендерах 10-летний мальчик нашёл свою маму мёртвой. Причина смерти не установлена

Сообщение поступило от врачей скорой помощи вчера вечером. Бездыханное тело обнаружил 10-летний сын умершей. Ребёнок позвонил отцу, который в настоящий момент находится на территории РФ. Мужчина сообщил родственникам в Бендерах.

Мальчика с места происшествия увезли. Сейчас с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних и психологи, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На теле погибшей обнаружены гематомы различного характера. Причинно-следственную связь увечий и наступившей смерти установит судмедэкспертиза.

Правоохранители проводят разбирательство.

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