В Бельгии обрушилось недостроенное здание. Среди жертв есть граждане Молдовы

В Бельгии обрушилось недостроенное здание. Среди жертв есть граждане Молдовы

Министерство иностранных дел и европейской интеграции со ссылкой на Посольство РМ в Бельгии сообщает об обрушении здания начальной школы в Антверпене. В строительстве здания принимали участие граждане Молдовы.

По предварительной информации, передаёт deschide.md, из-под завалов извлекли тело одного из граждан нашей страны. В больнице Антверпена находится другой гражданин Молдовы, получивший серьёзную травму головы.

По данным местных властей, ещё один гражданин РМ может находиться под завалами. Поисковая операция продолжается.

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