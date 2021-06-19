В Бельгии обрушилось недостроенное здание. Среди жертв есть граждане Молдовы

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции со ссылкой на Посольство РМ в Бельгии сообщает об обрушении здания начальной школы в Антверпене. В строительстве здания принимали участие граждане Молдовы.

По предварительной информации, передаёт deschide.md, из-под завалов извлекли тело одного из граждан нашей страны. В больнице Антверпена находится другой гражданин Молдовы, получивший серьёзную травму головы.

По данным местных властей, ещё один гражданин РМ может находиться под завалами. Поисковая операция продолжается.

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