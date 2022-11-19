В бельцкой больнице пациентке удалили опухоль весом 25 кг

0

В бельцкой клинической больнице была проведена сложная операция по удалению гигантской опухоли яичника, которая весила около 25 килограммов. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, а пациентка, жительница Бричанского района, готовится к выписке.

По данным пресс-службы Минздрава, операцию провела многопрофильная команда медучреждения: гинеколог-онколог Людмила Балан, заведующий гинекологическим отделением Петру Недельчук, заведующий хирургическим отделением, Сергей Левинца, заведующий отделением анестезии и реанимации Сергей Пчела.

– За наш 35-летний медицинский опыт мы ни разу не удаляли такие большие опухоли. Как правило, людей с такими опухолями направляли в Кишинев. На этот раз мы рискнули оперировать на месте, и благодаря профессионализму команды операция прошла успешно, — поделился врач-гинеколог Петру Недельчук.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.