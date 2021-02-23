В Бельцах закладчика наркотиков поймали “на горячем”

0

Карабинеры задержали 52-летнего бельчанина, прятавшего наркотики.

Накануне патрульные проверяли заброшенное здание и заметили мужчину, который вёл себя подозрительно. Он пытался спрятать небольшой свёрток бумаги в трещине в стене.

Позже выяснилось, что в “закладке” находилось наркотическое вещество растительного происхождения. Мужчину задержали и доставили в инспекторат.

Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.