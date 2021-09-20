В Бельцах загорелась машина: обошлось без жертв

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Инцидент произошёл накануне на улице Каля Ешилор.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в службу 112 поступило сообщение о возгорании автомобиля марки Dacia. На место происшествия прибыл один расчёт, который быстро ликвидировал пожар.

В результате инцидента была повреждена секция двигателя. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются.

За последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 39 чрезвычайных ситуациях.

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