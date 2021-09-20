В Бельцах загорелась машина: обошлось без жертв

В Бельцах загорелась машина: обошлось без жертв

Инцидент произошёл накануне на улице Каля Ешилор. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в службу 112 поступило сообщение о возгорании автомобиля марки Dacia. На место происшествия прибыл один расчёт, который быстро ликвидировал пожар.

В результате инцидента была повреждена секция двигателя. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются.

За последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 39 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md