В Бельцах загорелась машина: обошлось без жертв (ФОТО)

В Бельцах загорелась машина: обошлось без жертв (ФОТО)

Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Индепенденцей в северной “столице” . На место происшествия прибыла бригада пожарных.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, специалисты установили, что загорелся припаркованный автомобиль марки Toyota Corola. Пожар был потушен в кратчайшие сроки. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил отсек двигателя и частично салон автомобиля. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причину возгорания.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 57 чрезвычайных ситуациях.

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