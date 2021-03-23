В Бельцах задержаны мошенники, которые за 10 000 евро обещали “замять” уголовное дело

В Бельцах задержаны мошенники, которые за 10 000 евро обещали “замять” уголовное дело

Трое жителей Бельц были задержаны сотрудниками НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Так, за взятку они пообещали избавить двух мужчин от тюрьмы.

Подозреваемые утверждали, что смогут повлиять на прокуроров и судей и “замять” уголовное дело, возбуждённое по факту оборота наркотиков. За свою “услугу” они потребовали по 5 тысяч евро с каждого фигуранта.

В момент получения денег один из подозреваемых был задержан. Вскоре после этого были пойманы и две его сообщницы. Все трое находятся под следствием, им грозит до 6 лет тюрьмы или штраф.

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