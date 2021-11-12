В Бельцах задержали троих наркодельцов. Изъята марихуана на 250 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

В Бельцах задержали троих наркодельцов. Изъята марихуана на 250 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

Члены преступной группы выращивали коноплю и распространяли наркотические вещества в особо крупных размерах.

После пяти месяцев наблюдения за подозреваемыми полиция задержала трёх граждан в возрасте от 35 до 50 лет.
В результате обысков на складах, в машинах и домах задержанных полиция изъяла марихуану, растения конопли, мобильные телефоны, самодельные устройства для употребления наркотиков. Ориентировочная стоимость найденных наркотических веществ – 250 000 леев.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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