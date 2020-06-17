В Бельцах задержали подозреваемого в ряде поджогов (ВИДЕО)

0

48-летнего мужчину подозревают в поджоге автомобиля, нескольких мусорных контейнеров и продуктового магазина.

Вчера правоохранителям в Бельцах сообщили о том, что на парковке у местного магазина горит машина. Прибывшие на место полицейские установили, что мусорные баки за магазином были также подожжены.

В ходе разбирательства был задержан 48-летний мужчина без постоянного места жительства, пишет echipa.md. Он признал свою вину и заявил, что поджёг ещё и магазин, а также несколько мусорных баков по городу.

Правоохранительные органы продолжают расследование. Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.