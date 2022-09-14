В Бельцах задержали двух домушников, которые находились в розыске 4 года

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Правоохранители задержали двух жителей Бельц в возрасте 23 и 24 лет. С апреля по сентябрь этого года они обчистили по меньшей мере 8 домов.

В результате следственных мероприятий полицейскими было установлено, что подозреваемые использовали классический метод проникновения в жилища – путем взлома окон, когда хозяев не было дома. Из дома мужчины забирали деньги и золотые украшения. Общая сумма ущерба составила 900 000 леев

Ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, а в 2019 году были приговорены к 6 и 8 лет лишения свободы, после чего их объявили в международный розыск.

Подозреваемые были отправлены в тюрьму №11 в Бельцах.

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