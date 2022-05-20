В Бельцах задержали двух братьев. Их подозревают в убийстве

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Полиция задержала двух братьев, подозреваемых в убийстве. Их поместили в изолятор на 72 часа.

По данным пресс-службы ГИП, инцидент произошел накануне вечером. Местная жительница сообщила, что на территории бывшей городской бани лежит труп мужчины. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность умершего. Им оказался 29-летний житель Бельц. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти.

В результате следственных мероприятий полицейские идентифицировали и задержали подозреваемых. Речь идет о двух братьях, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. На допросе задержанные рассказали, что накануне употребляли с приятелем спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В результате полученных травм мужчина скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Братьям грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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