В Бельцах задержали двух братьев. Их подозревают в убийстве

В Бельцах задержали двух братьев. Их подозревают в убийстве

Полиция задержала двух братьев, подозреваемых в убийстве. Их поместили в изолятор на 72 часа. 

По данным пресс-службы ГИП, инцидент произошел накануне вечером. Местная жительница сообщила, что на территории бывшей городской бани лежит труп мужчины. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность умершего. Им оказался 29-летний житель Бельц. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти. 

В результате следственных мероприятий полицейские идентифицировали и задержали подозреваемых. Речь идет о двух братьях, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. На допросе задержанные рассказали, что накануне употребляли с приятелем спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В результате полученных травм мужчина скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Братьям грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md