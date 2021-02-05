В Бельцах вторую неделю не могут найти пропавшего мужчину

В Бельцах вторую неделю не могут найти пропавшего мужчину

Полиция просит помощи граждан в поиске пропавшего гражданина. Мужчина 26-го января выехал на работу на своём автомобиле Opel Corsa KAQ 846 синего цвета.

Приметы пропавшего: 40 лет, рост – 180 см, глаза карие, короткие седые волосы. Одежда: тёмно-синяя кепка, тёмно-синяя зимняя куртка с капюшоном оранжевого цвета, синие джинсы, чёрные кожаные сапоги 44 размера.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех располагающих информацией о местонахождении мужчины позвонить по номерам: 112, 0-232-2-3476 или 069 944 660.

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