В Бельцах вновь подорожали услуги такси (ВИДЕО)

В Бельцах вновь подорожали услуги такси (ВИДЕО)

Поездки на такси в муниципии Бельцы стали ещё дороже. Таксопарки объявили новые тарифы.

Стоимость поездок по городу и за городом увеличилась на 50 банов за км. За отправку жители Бельц теперь платят 25 леев, а не 20, как раньше. По словам водителей, основной причиной повышения тарифов стал рост цен на топливо, пишет tvn.md.

Бельчане огорчены новыми тарифами, но с пониманием относятся к ситуации. Многие говорят, что продолжат пользоваться услугами такси и впредь.

В последний раз тариф на услуги такси в Бельцах повысили в начале сентября.

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