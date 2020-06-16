В Бельцах в один день по разным адресам загорелись два автомобиля

В Бельцах в один день по разным адресам загорелись два автомобиля

Накануне сотрудники ГИЧС потушили два загоревшихся автомобиля. Оба пожара произошли в Бельцах по разным адресам.

В первом случае огонь охватил салон автомобиля Volkswagen Passat. Пострадавших нет.

Тем же вечером загорелся моторный отсек автомобиля Toyota Avensis. На месте работали две пожарные бригады, которые оперативно сбили пламя. В обоих случаях обстоятельства и причины пожаров выясняются.

По данным ГИЧС, за прошедшие сутки спасатели выезжали на 45 вызовов.

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