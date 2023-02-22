Пьяная драка в Бельцах: ранен мужчина

0

В одном из дворов Бельц произошла драка, в ходе которой в шею был ранен мужчина.

Как выяснилось, 54-летний пострадавший распивал спиртное со своим 50-летним приятелем. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них ударил другого осколком стекла в шею, пишет tvn.md.

Пострадавший находится в реанимации. Специалисты оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Подозреваемый задержан, все обстоятельства происшествия выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.