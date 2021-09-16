В Бельцах таксист “под кайфом” развозил пассажиров

В Бельцах таксист “под кайфом” развозил пассажиров

Накануне патрульные инспекторы заметили машину, припаркованную на одной из улиц в Бельцах. Рядом с транспортным средством находились мужчина и женщина.

Заметив полицейскую машину, гражданка поспешила выбросить пластиковую бутылку и пакет. Как выяснилось позже, 24-летний мужчина работает в такси. В рабочее время он и его 29-летняя подруга употребляли психотропные вещества.

Инцидент был задокументирован, ведётся разбирательство.

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