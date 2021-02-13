В Бельцах столкнулись две машины. Одну отбросило на санки с детьми

В Бельцах столкнулись две машины. Одну отбросило на санки с детьми

В результате ДТП в больницу были доставлены двое детей в возрасте года и 9 лет. Инцидент произошёл накануне в Бельцах. 

По данным полиции, 69-летний водитель Nissan Primera свернул на перекрёстке влево на красный сигнал светофора, в результате чего в него врезался автомобиль марки Dacia Sandero, которым управлял 38-летний мужчина. Вторая машина ехала по правилам, передаёт deschide.md.

В это время дорогу переходила семья. Дети были на санках. В результате столкновения машину Dacia отбросило в их сторону. Несовершеннолетние получили травмы и были госпитализированы. 

Все обстоятельства аварии выясняются.

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