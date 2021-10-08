В Бельцах стартовал отопительный сезон

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В Бельцах решили начать постепенную подачу тепла. Вчера было подписано решение о начале отопительного сезона 2021 – 2022.

В первую очередь отоплением обеспечили школы, детские сады и медицинские учреждения, пишет Телеграм-канал “Бельцы онлайн”.

Мнения бельчан на этот счет разделились. Некоторые считают, что уже достаточно холодно для того, чтобы включить отопление. Но есть и те, кто против запуска отопительного сезона. Жители Бельц аргументируют это высокими счетами за отопление – у многих просто нет денег на оплату квитанций.

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