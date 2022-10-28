В Бельцах стартовал отопительный сезон

В Бельцах стартовал отопительный сезон

С сегодняшнего дня дома в Бельцах начали подключать к отоплению. Тепло будут подавать в два этапа, сообщается на сайте примарии муниципия.

В первую очередь, к отоплению подключают объекты дошкольного, начального, гимназического, лицейского образования и учреждения здравоохранения муниципия. Далее будет обеспечена подача теплоносителя в дома жилого фонда, учитывая зарегистрированную в течение 3 дней подряд (c 18:00 до 06:00) среднесуточную температуру воздуха +10°С и ниже.

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