В Бельцах спасли упавшего в колодец пенсионера

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81-летний мужчина упал на 10-метровую глубину, но чудом выжил. Инцидент произошёл накануне в Бельцах.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина упал в колодец после того, как пытался присоединить шланг к насосу. На место прибыли спасатели. Им удалось вытащить потерпевшего за 20 минут.

Мужчина получил лёгкие травмы, на месте ему оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

С начала 2022 года сотрудники ГИЧС вытащили из колодцев семерых человек.

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