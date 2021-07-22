В Бельцах спасли мужчину, которого придавило грузовиком (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне на бетонном заводе.

Один из рабочих отправился разбирать старый грузовик. Мужчина подложил под машину бревно, а сам залез под кабину.

В какой-то момент бревно выскочило, а транспортное средство упало на ногу рабочего, пишет unimedia.info. Отчаянные крики о помощи услышали двое прохожих, которые вызвали спасателей. Те вызволили пострадавшего и доставили в больницу.

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