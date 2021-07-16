В Бельцах спасли двухлетнего малыша: он оказался запертым в машине

В Бельцах спасли двухлетнего малыша: он оказался запертым в машине

Инцидент произошёл сегодня на улице Александра Пушкина. Спасатели вскрыл автомобиль, в котором был заперт двухлетний ребёнок. 

По данным пресс-службы ГИЧС, родители малыша вышли из машины, а двери заблокировались. Прибывшие на место ЧП спасатели разбили окно и вытащили испуганного малыша. К счастью, он не пострадал. Спасательная операция заняла меньше 20-и минут.

Стоит отметить, что с начала года сотрудники ГИЧС спасли 190 человек, оказавшихся в сложной ситуации.

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