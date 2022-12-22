В Бельцах слышна стрельба. В Минобороны говорят, что это учения

В Бельцах слышна стрельба. В Минобороны говорят, что это учения

Жители Бельц сообщают в соцсетях о том, что слышат выстрелы. В Минобороны сообщили, что речь идёт об учениях с участием мотострелковой бригады «Молдова». 

– Личный состав артиллерийских взводов проходит практические занятия, в ходе которых ведёт огонь из предоставленного оружия. Обучение проводится в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2022 год, – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что после учений задействованная в них техника отправится с полигона к учебной части. Граждан призывают воздержаться от публикации снимков техники в соцсетях, чтобы не порождать дезинформацию.

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