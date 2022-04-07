В Бельцах школьница выскочила на дорогу и попала под машину

В Бельцах школьница выскочила на дорогу и попала под машину

Всё произошло накануне вечером.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Жанна Молчанов, 39-летний водитель не успел затормозить, когда на проезжую часть внезапно выбежала 9-летняя девочка. Произошло столкновение. Несовершеннолетняя получила различные травмы и была госпитализирована, пишет echipa.md.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция.

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