В Бельцах школьница выскочила на дорогу и попала под машину

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Всё произошло накануне вечером.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Жанна Молчанов, 39-летний водитель не успел затормозить, когда на проезжую часть внезапно выбежала 9-летняя девочка. Произошло столкновение. Несовершеннолетняя получила различные травмы и была госпитализирована, пишет echipa.md.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция.

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