В Бельцах разыскивают подозреваемую в краже денег из кассового аппарата (ВИДЕО)

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Женщину на видео разыскивает полиция Бельц. Её подозревают в краже денег из кассового аппарата в местном магазине.

По данным полиции, 29 июня около 21:00 злоумышленница украла деньги из продовольственного магазина. Момент правонарушения зафиксировали установленные в торговом помещении камеры, пишет echipa.md.

Всех, кто узнал женщину на видео, просят незамедлительно сообщить по номерам телефонов: 112, 0-231 23-476, 069 944 600 или 068 777 748. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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