В Бельцах прошли марш и митинг в поддержку кандидата БКС на пост примара Бельц Александра Нестеровского (ФОТО, ВИДЕО)

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Кандидат Блока коммунистов и социалистов на пост примара Бельц Александр Нестеровский подал сегодня документы для регистрации в избирательной кампании, после чего в северной столице Молдовы прошли марш и митинг в поддержку Нестеровского, в котором приняли участие тысячи человек – руководство ПСРМ, депутаты парламента от БКС, муниципальные советники Партии социалистов, жители муниципия.

– Выборы в Бельцах важны для всей Молдовы. Вы видите, как те, кто пришли к власти, пытаются сегодня «перекроить» всю страну. Бельцы могут это остановить. Эта победа может стать поворотной в истории нашей страны, – подчеркнул выступавший на митинге депутат БКС Константин Старыш. – Бельцам нужен настоящий хозяйственник – Александр Нестеровский! – подчеркнул муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов. – Давайте объединимся и вернём Бельцы бельчанам, а Молдову – жителям Молдовы! – призвал депутат БКС Богдан Цырдя. – Пришло время объединяться, пришло время строить! – добавил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Кандидат на пост примара Бельц пообещал добиться настоящей модернизации муниципия.

– В нашем городе должны быть большие спортивные и детские комплексы, должны быть и будут хорошие дороги, рабочие места. Мы восстановим промышленность. Наши пенсионеры достойны уважаемой старости, и мы им это дадим! За нами – команда патриотов! Для меня Бельцы – не “ступень” в развитии. Я не хочу стать примаром, чтобы после стать депутатом или кем-то ещё. Для меня Бельцы – смысл жизни. За Бельцы мы болеем, мы будем стоять и, если надо, воевать. Мы должны вернуть страну. Выиграем в Бельцах – выиграем в Молдове! – подчеркнул Александр Нестеровский.

Председатель фракции ПСРМ в парламенте Зинаида Гречаный выразила уверенность в том, что “Бельцам нужно выбрать настоящего хозяина, который будет каждый день ходить по этим улицам и давать по рукам и по ногам тем, кто неправильно строит, поступает, кто не считается с мнением горожан”. А Игорь Додон напомнил собравшимся о тех изменениях, которые за два года произошли в Кишинёве. Он выразил уверенность в том, что такие же перемены можно провести и в Бельцах, и призвал жителей северной столицы голосовать за кандидата Блока коммунистов и социалистов.

– Страну нужно спасать, а для этого нужно объединяться. Мы будем рядом с вами и вас не бросим. Это не просто борьба за должность мэра муниципия Бельцы. Мы начинаем борьбу по освобождению страны от “жёлтой заразы”, и начнётся это освобождение с Бельц, – подчеркнул лидер ПСРМ.

По итогам митинга была принята резолюция. Ознакомиться с её содержанием можно здесь.

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