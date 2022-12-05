В Бельцах пройдут учения Нацармии. Граждан призывают не выкладывать в соцсети фото военной техники

В Бельцах пройдут учения Нацармии. Граждан призывают не выкладывать в соцсети фото военной техники

В среду, 7 декабря, военнослужащие 1-й мотострелковой бригады «Молдова» проведут боевые стрельбы из бомбомётов калибра 82 мм в военном учебном центре в муниципии Бельцы. Учения являются частью плана по подготовке Национальной армии на 2022 год, сообщили в Министерстве обороны. 

— В этом контексте сообщаем бельчанам, что, начиная со вторника, 6 декабря, машины, участвующие в этих учениях, переместятся из мотострелковой бригады «Молдова» на полигон. Просим жителей города не волноваться, когда в ближайшие дни они увидят двигающиеся по улицам города транспортные единицы Нацармии. Также призываем граждан воздержаться от распространения изображений военной техники в онлайн-пространстве, чтобы не генерировать дезинформацию, – отметили в ведомстве. 

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