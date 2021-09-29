В Бельцах “прикрыли” нелегальный бизнес: изъято более тонны алкоголя и 11 тысяч пачек сигарет

В Бельцах “прикрыли” нелегальный бизнес: изъято более тонны алкоголя и 11 тысяч пачек сигарет

За незаконной деятельностью преступной группировки следили в течение двух месяцев. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, жители Бельц, двое мужчин в возрасте 37 и 47 лет и 65-летняя женщина, наладили незаконный бизнес по продаже сигарет и контрафактного алкоголя на территории муниципия и близлежащих населённых пунктов. В результате обысков в домах подозреваемых было изъято более 1200 литров алкоголя и 11 000 пачек сигарет без документов о происхождении. Стоимость товара превышает 360 000 леев.

По данному факту инициировано расследование. Правоохранители устанавливают личности всех причастных к незаконной деятельности.

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